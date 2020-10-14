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Общество

Алтайским медикам передали аппараты для искусственной вентиляции легких

Алтай-Кокс и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели для Краевой клинической больницы наиболее востребованное медоборудование
Александра Сапожкова
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Медицинскому учреждению передали два аппарата искусственной вентиляции легких

Медицинскому учреждению передали два аппарата искусственной вентиляции легких

Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в группу НМЛК) и благотворительный фонд «Милосердие» приобрели для Краевой клинической больницы наиболее востребованное медицинское оборудование в период пандемии COVID-19.

Медицинскому учреждению передали два аппарата искусственной вентиляции легких. Аппараты жизненно необходимы пациентам с особо сложным течением заболевания. На приобретение этого оборудования направили 5,3 млн. рублей.

«Мы понимаем насколько медики и пациенты с тяжелыми формами заболевания нуждаются сейчас в оборудовании, поэтому стремимся помочь, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы приобретаем наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты. Важно всеми силами поддержать медицину в сдерживании распространения коронавируса COVID-19».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 100 флаконов медицинского препарата и 10 специальных кроватей с электроприводом взрослых пациентов. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.