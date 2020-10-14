Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве мужа

Нож.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Барнаула, обвиняемой в убийстве супруга, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, днем в мае 2020 года в одной из квартир краевого центра сожители выпивали. В ходе возникшего конфликта женщина минимум 8 раз ударила мужа ножом. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался через несколько часов в больнице
В ходе предварительного следствия женщина не признала свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.
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