Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 14 октября 2020 года составило 604

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 14 октября скончались 604 человека с коронавирусом, в том числе 277 случаев от COVID-19, 323 случая – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли восемь человек с коронаврусом: шесть – от COVID-19, два – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 15680, в том числе 1157 детей до 17 лет включительно

Напомним, из общего числа заболевших 235 случаев – завозные, в том числе 55 – из-за рубежа. 8 598 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 4 979 – у больных внебольничной пневмонией, 5 127 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 13552 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 139 пациентов.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 556 тыс. человек. За прошедшие сутки – 5482.

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