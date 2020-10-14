«Наследники Ползунова» ведут набор школьников в шахматный клуб

"Наследники Ползунова" Фото: предоставлено пресс-службой

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества АлтГТУ «Наследники Ползунова» начинает работу шахматный клуб для школьников.

Занятия организованы бесплатно в трех возрастных группах: 3−4 классы, 5−6 классы и 7−8 классы.

Как отмечают в Центре, шахматы развивают у ребенка логическое мышление и память, формируют умение решать трудные задачи, повышают усидчивость и работоспособность. Навыки древней игры особенно важны для будущих учёных-исследователей и инженеров-конструкторов: они тренируют аналитические способности, учат мыслить стратегически и системно, воспитывают организованность и самостоятельность суждений.

Для участия в конкурсном отборе необходимо до 15:00 23 октября заполнить регистрационную форму. Информация о порядке конкурсного отбора размещена на странице ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

Расписание занятий https://www.altstu.ru/structure/unit/fdp/news/18777/.