Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 октября 2020 года составило 15680

Число выздоровевших также растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 октября года выросло на 172 человека и составило 15680 случая инфицирования, в том числе 1157 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края

Сейчас в госпиталях проходят лечение 1528 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на еще 4 человека. Количество тяжелобольных - 274, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 134. Кроме этого, 1 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще 165 пациентов находятся там по другим обстоятельствам.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 54, Заринск – 14, Славгород – 11, Рубцовск – 10, Бийск – 9, Алейск, Новоалтайск и Благовещенский район – по 8 заболевших, Бурлинский и Первомайский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Тальменский и Тогульский районы – по 4 заболевших, Смоленский, Усть – Пристанский и Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Залесовский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Суетский и Топчихинский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский районы – по одному заболевшему.

Отметим, что из общего числа заболевших 235 случаев – завозные, в том числе 55 – из-за рубежа. 8 598 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 4 979 – у больных внебольничной пневмонией, 5 127 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение.

К счастью, число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 139 человек. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 13552 пациентов.

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