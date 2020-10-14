На Алтае мужчина упал с вышки сотовой связи и разбился насмерть

Мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести и скончался на месте происшествия. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мужчина погиб, упав с вышки сотовой связи. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, сообщает региональный Следком.

По предварительной информации, все произошло 10 октября, когда двое жителей Горно-Алтайска занимались демонтажом и установкой оборудования на 27-метровой вышке оператора сотовой связи.

Во время работ 37-летний мужчина упал с 25-метровой высоты. Он получил телесные повреждения различной степени тяжести и скончался на месте происшествия через некоторое время.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили проведение судебных экспертиз.

Напомним, крушение дельталета «Атлет» произошло под Барнаулом 12 июня. Происшествие зафиксировали в микрорайоне Благодатное.

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