Барнаулец пытался передать лежавшему в больнице приятелю наркотик

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пациенту одной из барнаульских больниц пытались передать посылку со шприцом с наркотическим средством, сообщает краевое управление МВД.

По предварительной информации, в больнице на лечении находился барнаулец с ожогами ног, рук, головы и спины. Он получил травмы, когда разбавлял краску бензином в квартире и при этом курил. Произошло возгорание.

Оказавшись в больнице, мужчина позвонил своему знакомому и попросил передать ему посылку. Там кроме воды и полотенца оказалось и наркотическое вещество. Шприц с жидкостью в пакете заметила санитарка.

Проведенная экспертиза показала, что вещество – наркотик синтетического происхождения массой 0,15 граммов. Полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого 34-летнего жителя Барнаула. Он дал признательные показания и сказал, что изготовил запрещенное вещество дома.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере», – отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наркодилер из Москвы купил шарпея, чтобы незаметно делать закладки

Его задержали алтайские полицейские (подробнее)