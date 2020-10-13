В Барнауле на семи площадках пройдут ярмарки

Ярмарки в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ближайшую субботу, 17 октября, пройдут очередные ярмарки. На этот раз они состоятся на семи площадках.
На них можно будет купить картофель, свёклу, морковь, капусту, перец, лук. В продаже будет представлен широкий ассортимент мяса и полуфабрикатов, колбасных изделий, рыбы, а также кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты и другое, - сообщает пресс-центр мэрии.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
Индустриальный район
ул. 50 лет СССР, 51а;
м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская,16в.
Ленинский район
п.Научный городок
Октябрьский район
пр-кт Ленина,152;
ул.Г.Титова,9.
Центральный район
с.Лебяжье – ул.Центральная,65а;
м/р Затон - ул.Водников,11.
Жителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.