В Барнауле на семи площадках пройдут ярмарки

Ярмарки в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшую субботу, 17 октября, пройдут очередные ярмарки. На этот раз они состоятся на семи площадках.

На них можно будет купить картофель, свёклу, морковь, капусту, перец, лук. В продаже будет представлен широкий ассортимент мяса и полуфабрикатов, колбасных изделий, рыбы, а также кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты и другое, - сообщает пресс-центр мэрии.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Индустриальный район

ул. 50 лет СССР, 51а;

м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская,16в.

Ленинский район

п.Научный городок

Октябрьский район

пр-кт Ленина,152;

ул.Г.Титова,9.

Центральный район

с.Лебяжье – ул.Центральная,65а;

м/р Затон - ул.Водников,11.

Жителям напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.