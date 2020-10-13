Наркодилер из Москвы купил шарпея, чтобы незаметно делать закладки

Жуликов задержали. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На что только не идут жулики, чтобы замести следи и уйти от ответственности – на днях алтайские полицейские задержали наркодилера. который купил шарпея, чтобы незаметно делать закладки.

Им оказался 23-летний житель Краснодарского края, который был «откомандирован» из Москвы в Барнаул с оптовой партией наркотиков.

- Для прикрытия незаконной деятельности он приобрёл в краевой столице собаку дорогостоящей породы «шарпей». Выгуливая животное, гастролёр делал тайники с наркотиками, - пишет региональное управление МВД.

Когда его задержали, у него изъяли порядка 150 грамм запрещенного вещества. Установлено, что вместе с жителем Краснодарского края «работало» четверо так называемых «розничных закладчиков», у которых было изъято ещё порядка 350 граммов запрещённых веществ.

- В настоящее время в отношении всех пятерых подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает до 20 лет лишения свободы, - пишет МВД.