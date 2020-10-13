Пять памятников природы появилось в Алтайском крае

Растительность озера Рогульковое Фото: предоставлено пресс-службой

Врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь подписал постановление правительства региона, согласно которому в крае созданы пять памятников природы: «Лог Арбанак», «Кандышный лог», «Лысая горка», «Озеро Дальнее», «Озеро Рогульковое».

Памятник природы краевого значения «Лог Арбанак» территориально находится в Алтайском районе, неподалеку от села Сараса. Его площадь составляет 793 га. А ценность заключается в наличии крупных популяций охраняемых видов растений. Среди них дендрантемы Завадского, зубянка сибирская, кандык сибирский, рододендрон Ледебура и многое другое. Среди представителей фауны тут встречается беркут, белка-летяга, серый сурок.

Другой памятник архитектуры - «Кандышный лог». Он находится на территории Косихинского района. Ближайшее поселение – Плотниково. Площадь – 297га. Главная задача на данном участке сохранить крупную популяцию кандыка сибирского.

Памятник природы «Лысая горка» также находится в Косихинском районе, восточнее села Филатово. Площадь объекта составляет 169 га.

- Это одно из немногих мест, где совместно произрастают все четыре вида венериных башмачков, формируя очень редкое сообщество башмачково-разнотравного березняка, - рассказывают в региональном минприроды.

«Озеро Дальнее» расположен на территории Первомайского района северо-западнее села Сорочий Лог. Его площадь всего 6,2 га, а главная ценность заключается в наличии кувшинки четырехугольной. Она занесена в Красную книгу Алтайского края. Также здесь присутствует малая кувшинка.

«Озеро Рогульковое» расположен на территории Тальменского района. Площадь – 11,5 га. Пока он еще богат кувшинками чисто-белыми, но популяция сокращается. Также там можно встретить рогульник плавающий, больше известный как водяной орех или чилим – он также занесен в Красную книгу Алтайского края. Среди представителей фауны встречается большая белая цапля, черный аист, степной лунь и другие пернатые.