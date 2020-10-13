Госпитализация в окноцентр продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский онкодиспансер перевели на особый эпидемиологический режим в связи с обострением эпидемиологической ситуации в регионе.

- На двух базах клиники были оборудованы семь постов термометрии, введен обязательный масочный режим для сотрудников и пациентов, проводится спецобработка мест общего пользования. Пациенты поступают на стационарное лечение только при наличии отрицательного анализа на COVID-19 не позднее 7-дневного срока давности, - сообщает региональный минздрав.

Сдать тест можно поликлиниках по прописке при предъявлении направления на госпитализацию либо выписки с уже указанной следующей датой госпитализации. Забирать результат не нужно, его направят сразу в диспансер.

- За время пандемии онкологический диспансер не прекращал прием пациентов. В госпитализации никому не отказывают, ее могут только перенести, если плановая госпитализация в какое-то из отделений приостановлена по объективным причинам. В большинстве случаев при онкологических заболеваниях это допустимо, – пишет ведомтсво.