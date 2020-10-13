Россельхозбанк: потенциал России в экспорте кормовых культур практически безграничен

Россия резко увеличила экспорт сена в страны дальнего зарубежья: за 8 месяцев 2020 г. поставки на зарубежные рынки составили 58 тыс. тонн, что в 16 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца этого года экспортные отгрузки могут составить 65-70 тыс. тонн, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Это станет абсолютным рекордом для данного вида продукции – в предыдущие годы поставки на зарубежные рынки не превышали 7 тыс. тонн. Более того, как отметили в Центре, экспорт сена растет значительно быстрее любой другой категории растениеводческой продукции.

«Россия обладает значительной ресурсной базой для расширения поставок зеленых кормов, в том числе миллионами гектар земельных площадей, которые подходят, но пока не используются для выращивания кормовых культур. Поэтому потенциал России в экспорте такой продукции практически безграничен», — говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Треть всего объема производимого в России сена сконцентрирована в 5 субъектах: Татарстане, Башкирии, Алтае, Дагестане и Новосибирске. Экспортируется сено в основном из Центрального федерального округа, в частности, на Воронежскую и Орловскую области, являющиеся двумя основными регионами-экспортерами, приходится 50% поставок в 2020 году.

По мнению Андрея Дальнова, при поставках сена, как и в случае с другими продуктами растениеводства, активное участие в экспортной сбытовой цепочке могут принимать небольшие хозяйства.

«Доля фермерских хозяйств в заготовках сена постоянно растет, и в 2019 г. на фермерские хозяйства пришлось более трети заготовленного сена», — констатирует Дальнов. РСХБ традиционно оказывает поддержку малым фермерским хозяйствам. Банк обеспечивает стабильное доступное кредитование аграриев и позволяет им привлекать средства как на инвестиционные цели, так и на проведение сезонных работ.

Объем мировой торговли сеном оценивается примерно в 10 млн тонн, и рынок показывает активный рост. За последние 10 лет отгрузки выросли больше чем на 30%. Ведущими странами экспортерами являются США, Австралия и ЕС. В первой пятерке импортеров – Япония, Китай, ОАЭ, Корея и Саудовская Аравия. Основные потребители российского сена сегодня – Латвия, на которую приходится 80% поставок, и Нидерланды - 11% от всего объема.

В Центре отраслевой экспертизы РСХБ отмечают, что мировой рынок кормовых культур подвержен сильному влиянию нерыночных факторов. Так, для ряда регионов с отсутствием исторически сложившейся культуры производства молока стоимость перевозки столь объемного продукта, как сено, может быть существенно выше расходов на поставки готовых продуктов переработки молока из-за рубежа, тем не менее страны-импортеры готовы оплачивать издержки для развития собственного животноводства.

«Налицо протекционистская политика со стороны тех стран-импортеров российского сена, которые не готовы отдавать свой рынок нашим молочникам. Таким образом производство молока стимулируется в тех регионах, где у сельского хозяйства нет молочной специализации и отсутствует необходимая для этого ресурсная база», — заключает Андрей Дальнов.