Барнаульское «Динамо» проведет домашние матчи без зрителей

Ближайшие игры пройдут 14 и 17 октября Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 13 октября, руководство барнаульского футбольного клуба «Динамо» провело заседание, на котором обсудили поправки в «ковидный» указ губернатора Алтайского края и приняли решение по предстоящим домашним играм.

Главным вопросом на повестке дня стало обсуждение пускать ли зрителей на трибуны. Несмотря на то, что в новой «редакции» губернаторского указа нет ограничений, касаемо присутствия болельщиков на спортивных мероприятиях, руководство клуба приняло решение закрыть стадион.

- В сложившейся ситуации футбольный клуб «Динамо-Барнаул» принял решение не рисковать здоровьем зрителей и провести два домашних матча при пустых трибунах. Такое решение было для нас сложным, так как ребятам очень важна поддержка болельщиков, но сейчас ваше здоровье — это самое главное! Мы были и остаемся одной командой! – говорят в клубе.

Прямые трансляции с матчей, которые состоятся 14 октября с ФК «Лада-Тольятти» (Тольятти) и 17 октября с ФК «Лада» (Димитровград) можно будет посмотреть на официальном сайте барнаульской команды.