Досудебноe урегулирование налоговых споров теперь возможно в электронном виде

Это быстро и удобно

Благодаря современным сервисам через интернет можно обжаловать решение налогового органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов.

Для кого работает система?

Направить жалобу по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие физические лица, у которых есть программное обеспечение, предоставляемое операторами электронного документооборота. Отметим, что ТКС – это система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Важно!

При подаче электронной жалобы по ТКС нужна электронно-цифровая подпись. Подав жалобу в электронном виде, можно получить решение и иные документы, образующиеся в ходе досудебного урегулирования споров в отношении него также в электронной форме.

– К примеру, по ТКС налоговый орган сообщит о времени и месте рассмотрения жалобы, проинформирует о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, предоставит сведения о продлении срока рассмотрения жалобы,м– объяснила начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Алтайскому краю Ирина Каханова.

Добавим, что подробную информацию о порядке обжалования актов налоговых органов, сроках и способах подачи жалоб можно найти в разделе «Досудебное урегулирование налоговых споров».

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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»