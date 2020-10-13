Алтайские осужденные связали шерстяные носки для детей-сирот

Те самые носки. Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Теплые носки и сладкие подарки передали в подшефный Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4.

Для ИК-11 стало доброй традицией в преддверии холодов дарить воспитанникам центра вязаные изделия – носки и варежки. Пряжу предоставляет Попечительский совет исправительного учреждения. Вязанием шерстяных изделий занимаются осужденные женщины. Пишет пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Сотрудники ИК-11 шефствуют над Барнаульским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4 более пяти лет. Сотрудники ИК-11 регулярно посещают центр, оказывают добровольную помощь.

- К шефской работе привлекают и осужденных женщин. Это пробуждает в них материнские чувства, способствует укреплению социально-полезных связей со своими детьми, - отметили в ведомстве.