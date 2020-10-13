В Горно-Алтайске школьная уборщица избила коллегу

Ведется проверка Фото: Архив "КП"

В Горно-Алтайске подрались две школьные уборщицы. В результате одна из них пострадала, а другая теперь объясняется с полицией.

- 51-летняя потерпевшая недавно устроилась уборщицей в одно из учебных заведений Горно-Алтайска. На протяжении нескольких недель женщина убиралась в многочисленных кабинетах, а позже узнала, что всё это время она помимо своего участка работы, мыла полы на территории, за которую отвечает вторая техничка, - пишет республиканское управление МВД.

Уборщица пошла поговорить с напарницей, но у ходе выяснения отношений, 49-летняя горожанка напала на обидчицу, пришедшую с разборками. Схватив женщину за волосы, она несколько раз ударила её ногами и руками по голове и телу.

После случившегося потерпевшая почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, а затем обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.