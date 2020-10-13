В Алтайском крае 20 пожаров потушили за сутки

Пожар Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Начался сезон пожаров в домах из-за нарушения правил использования печей и отопительных приборов. Только за минувшие сутки алтайские спасатели потушили 20 пожаров – половина из них возникала из-за старых печей и нарушения техники безопасности.

В ликвидации были задействованы 168 человек личного состава противопожарной службы, 52 единицы пожарной и специальной техники, - пишет региональное МЧС.

В топчихинской Сидоровке произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 00:26. На момент прибытия дежурного караула крыша жилого дома была полностью охвачена открытым огнем, существовала угроза перехода пламени на все строение. К счастью, обошлось без жертв. Общая площадь горения составила около 140 квадратных метров.

Ранним утром в городе Бийске в результате пожара огнем были уничтожены сарай, крыша и стены бани, расположенные под одной крышей, повреждены кровля веранды и дома на общей площади около 50 кв. метров.