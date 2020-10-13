Участниками фестиваля науки в Рубцовске стали около 500 человек

Фестиваль науки в Рубцовске Фото: предоставлено пресс-службой

В минувшие выходные Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ организовал фестиваль науки в онлайн-формате. Около 500 учащихся из учебных заведений Рубцовска и соседних сельских территорий стали активными его участниками.

В программе фестиваля – физические и химические эксперименты, выставки достижений науки и техники, викторины и квесты, позволяющие в доступной и интересной форме раскрыть секреты технического творчества и углубиться в научные вопросы.

С 2013 года Рубцовский индустриальный институт является центром проведения значимого научно-популярного события в Рубцовске. В этом году совместно с библиотеками, центрами дополнительного образования и школами города было представлено около 30 интерактивных площадок по физике, химии, машиностроению, географии, биологии, политологии, программированию.

Фестиваль науки в Рубцовске Фото: предоставлено пресс-службой

Отмечая значимость фестиваля науки для города, глава Рубцовска Дмитрий Фельдман подчеркнул, что именно здесь можно обменяться мнениями, подискутировать в научных кругах.

Директор института Алексей Кутумов посоветовал всей учащейся молодежи не пожалеть времени и посмотреть все представленные площадки: «В этом году фестиваль проходит и в онлайн-формате, поэтому он стал более доступным, появилась возможность продлить время его проведения. Уверен, что каждый сможет выбрать наиболее интересное направление. И, как видно из статистики просмотров, до сих пор вызывают интерес созданные нашими учеными образцы техники. Гостям фестиваля мы предложили проследить путь по проектированию, сборке и запуску сельхозтехники в серийное производство. Показали малогабаритное гусеничное транспортное средство, способное заменить квадроцикл, снегоход и плавсредство».

Кстати

15 октября Алтайский государственный технический университет приглашает присоединиться к фестивалю науки, которой пройдет на официальном You-Tube-канале университета https://www.youtube.com/user/AltaiSTUofficial/featured с 10:00.