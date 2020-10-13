Корпус скорой помощи в Барнауле начал работать как ковидный госпиталь

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Корпус скорой помощи краевой клинической больницы будет работать в качестве ковидного госпиталя. Его открыли для пациентов, которые нуждаются в экстренной хирургической помощи.

- Решение отдать часть медорганизации для развертывания госпиталя принято в связи с большим количеством пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу все пациенты будут проходить ПЦР-диагностику и до момента получения результата находится в боксированных палатах, - сообщает региональный Минздрав.

Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом, как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям.

Тем временем, для медучреждений Алтайского края дополнительно купили шесть компьютерных томографов, кроме того на вооружениеврачей поступило 29 машин скорой помощи.