На Алтае рабочий упал с вышки сотовой связи

Фото: СУ СК по Республике Алтай.

37-летний житель Горно-Алтайска скончался в результате падения с вышки сотовой связи. Его тело обнаружили в окрестностях села Катанда Усть-Коксинского района 10 октября.

- Около 17.30 на открытом участке местности, расположенном на расстоянии около 9 км от села Катанда, двое жителей осуществляли технические работы по демонтажу и установке оборудования на 27-метровой вышке (базовой станции) оператора сотовой связи, - пишет региональный следственный комитет.

Мужчина упал с 25-метровой высоты, получив телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится проверка, по ее итогам могут возбудить уголовное дело.