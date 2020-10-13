Алтайский край закупил шесть компьютерных томографов

В крае бушует пандемия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для медучреждений Алтайского края дополнительно купили шесть компьютерных томографов, кроме того на вооружениеврачей поступило 29 машин скорой помощи.

В крае бушует пандемия, в несколько раз возросло количество обращений, в то числе, из-за подъем ОРВИ. Чтобы оказать помощь, в поликлиниках организовали дополнительные кол-центры, поскольку. Как сообщили в краевом Министерстве здравоохранения, в день операторы обрабатывают около девяти тысяч вызовов.

- Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, сейчас система здравоохранения работает в условиях невероятной нагрузки. В связи с этим в крае увеличивают число коечных мест для ковидных больных, на базе Городской больницы №3 Барнаула открыт госпиталь, - сообщает официальный сайт края.