На Алтае мужчина едва не убил соседа из-за методов воспитания детей

Мужчина чуть не убил соседа Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Советского района пойдут под суд за покушение на убийство соседа. Мужчину вовремя спасли сотрудники медучреждения.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, вечером в июле этого года в одном из домой Бийска между нетрезвыми соседями произошла словесная ссора. Инициатором конфликта стал 45-летний обвиняемый, которому не понравились методы воспитания детей соседом.

- Из-за малозначительного повода он умышленно нанес мужчине один удар ножом в область грудной клетки. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 30-летнему мужчине была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, - отметили в СУ СК РФ по региону.

Во время следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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