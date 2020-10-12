Минздрав опроверг информацию о нехватке лекарств в бийском госпитале

В министерстве отметили, что нехватки лекарств нет Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о нехватке лекарств в ковидном госпитале Бийска. Ранее о данном проблеме сообщили сами пациенты и их родственники.

По словам пациентов, медики просят их через родственников передать те или иные препараты. Однако в министерстве отметили, что нехватки лекарств нет.

- Обеспечение медикаментами находится на постоянном мониторинге министерства. Минздрав отрабатывает своевременную поставку, если какие-то ситуации возникают, то они индивидуальны. Нужно понимать, что помимо ковида в госпиталях должны быть медикаменты и для лечения других состояний нездоровья – такие наборы. Но даже если потребности в них возникают, ситуации быстро нивелируются, - отметил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Напомним, в настоящее время лечение в госпиталях края продолжают 1490 зараженных ковидом человек.

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