У алтайского писателя отказались брать тест на ковид

Мужчине ежемесячно давали направление на тест на коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский писатель Анатолий Кирилин рассказал о своем непростом визите в поликлинику. Мужчине ежемесячно давали направление на тест на коронавирус, но в последний раз почему-то отказали.

О ситуации писатель рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, он несколько месяцев лечится в дневном стационаре краевого онкодиспансера «Надежда». Перед каждым новым оформлением он получал направление на исследование. Происходило это каждый месяц. Однако в последний раз в онкоцентре пояснили, что теперь по распоряжению федерального министра здравоохранения направления из спецмедучреждений отменяются.

Тогда он решил обратиться в свою поликлинику, где его несколько раз перенаправляли из кабинета в кабинет. При этом, мужчина испытывает недомогание – у него есть симптомы инфекции.

- Из дома никуда не дозвониться. Вызывать скорую – вроде нет температуры, неловко беспокоить, тем более знаю, какая там нынче загруженность. Как я понимаю, мне теперь дорога закрыта не только на мазок от ковида, но и к месту постоянного лечения от основной болезни. Опять взываю: Люди! Ну, хоть кто-то может мне описать алгоритм действий в моем случае!? Он ведь не единичен! А вы, милые регистраторы, зарегистрируйте, пожалуйста, что я еще жив, - пишет Анатолий Кирилин.