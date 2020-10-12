На Алтае подтвердили смерть еще пятерых пациентов с ковидом

Три смертельных случая напрямую связаны с новой инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в ковидную статистику включили еще пять летальных исходов пациентов с коронавирусом. Три случая напрямую связаны с новой инфекцией.

По информации регионального оперштаба, всего в регионе скончались 589 человек, зараженных ковидом: 265 – от тяжелого течения болезни, 320 – по иным причинам. Экспертам предстоит выяснить причины смерти еще четверых человек.

В настоящее время общее число зараженных превышает 15,3 тысячи человек. Лечение в госпиталях продолжают 1490 пациентов с коронавирусом, 1540 – с вирусной пневмонией, 123 – по иным обстоятельствам. Из общего коечного фонда всего 260 коек остаются свободными. На дому от ковида лечатся 27 человек.

- Количество тяжелобольных - 278, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113, - добавили в штабе.

На коронавирус обследовали уже 545621 человек, в том числе 3676 - за прошедшие сутки.

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