Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 169 за сутки

Тестированием охвачено более 545 тысяч человек в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 169 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 15338 инфицированных ковидом.

По данным краевого оперштаба на 12 октября, вылечились еще 174 пациента, итого 13232 человека. Лечение в госпиталях продолжают 1 490 пациентов, на дому – 27 человек. В тяжелом состоянии находятся 278 пациентов, в том числе 113 – на аппарате искусственной вентиляции легких.

- Кроме этого, 1540 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 123 человека продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - пояснили в штабе.

Тестированием охвачено более 545 тысяч человек в регионе (плюс около 4 тысяч за сутки). Общий коечный фонд в настоящее время составляет 3413 мест, но свободными остаются 260 коек.

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