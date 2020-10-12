Прокуратура нашла нарушения в работе дорожников на месте смертельного ДТП в Барнауле

На участке велись дорожные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Барнаула провела проверку на месте резонансного ДТП на Павловском тракте, в котором погибла вся семья. На участке велись дорожные работы, и выяснилось, что подрядчик допустил сразу несколько нарушений.

Как сообщили в городской прокуратуре, организация в нарушение закона проводила ремонт на участке, на котором не была разработана схема движения. Вдобавок ее должны были согласовать с органами местного самоуправления, но не сделали этого. Также часть дорожных знаков, необходимых при ремонтных работах, отсутствовала.

- Так, дублирующие дорожные знаки 1.20.1 «Сужение дороги», 3.20 «Обгон запрещен», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на Павловском тракте в районе дома №323 не были размещены. На отдельных участках не обеспечено соединение ограждающих устройств, препятствующих съезду с дороги, отсутствовали ограждающие устройства и сигнальные фонари желтого и красного цвета в темное время суток, а размещенные сигнальные фонари частично не работали, - отметили в ведомстве.

Кроме того, дорожные знаки были установлены уже в рабочей зоне, а не перед её началом. В адрес организации уже внесено представление.

Напомним, 20 сентября поздним вечером в районе дома №319 автомобиль врезался в стоящий КамАЗ. В результате аварии погибла семья, в том числе двое детей.

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