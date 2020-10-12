В барнаульских организациях выявили 38 нарушений масочного режима

Рейды прошли в Центральном и Ленинском районах Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима и санитарных норм в организациях. По итогам проверок в Центральном и Ленинском районах краевой столицы было выявлено 38 нарушений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Центральном районе краевой столицы с 5 по 9 октября было проведено 35 рейдов, в ходе которых специалисты охватили 347 организаций. Всего по итогам рейдов было выявлено 31 нарушение. А в Ленинском районе проверки проводились с 1 по 9 октября. Всего было проверено 246 организаций, и в них нашли семь нарушений.

- Участники рейда отмечают частое неправильное ношение масок (не защищены органы дыхания), что не только подвергает граждан опасности заражения новой коронавирусной инфекцией, но и может служить основанием для отказа в обслуживании, - отметили в администрации.

Напомним, что юрлицам за нарушение санитарных правил и масочного режима грозит штраф.