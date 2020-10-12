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Мэр Барнаула оценил ход реализации национальных проектов

Вячеслав Франк побывал на различных участках
Анна Перевощикова
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Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реализации нацпроектов в краевой столице. По его словам, работы ведутся хорошими темпами.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр посетил участок на пересечении улиц Сергея Ускова-Взлетная, где расположится сквер. Там уже выполнили планировку местности, уплотнение оснований под дорожки, а также установили бортовые камни. Плитка уложена на 97%, монтаж освещения – 50%. В будущем сквере появятся более 50 скамеек, а также банкетки, лежаки, урны и навесы для защиты от солнца.

Также Франк побывал в парке «Изумрудный». Работы должны завершить до ноября.

- Всего по программе формирования комфортной городской среды городом уже освоено 254 млн рублей и в основном - на благоустройство общественных пространств. Хочу поблагодарить губернатора края Виктора Томенко - дополнительно Барнаулу было выделено 40 млн рублей, из них 17 вложили в новый сквер, остальные направили на парк «Изумрудный». Работы там ведутся в соответствии с контрактом и также близятся к завершению, - отметил мэр.

Наконец, глава города оценил ход работ на Павловском тракте от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там ремонтируют и расширяют дорогу. И второй объект, который посетил Франк, - дорога по улице Взлетной, от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда. Стоимость контракта – 46,5 млн рублей.

- Дороги, которые строятся и ремонтируются имеют огромное значение для всего города в плане повышения пропускной способности, - подчеркнул он.