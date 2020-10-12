Около 170 млн рублей понадобится на укрепление разрушающегося берега алтайского озера

Накануне прошло комиссионное обследование обрушающегося берега Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае обсудили проблему с разрушением берега озера Большое Яровое. Работы по укреплению оценили примерно в 170 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства, накануне прошло комиссионное обследование обрушающегося берега. Чиновники выехали на место обрушения, которое происходит из-за постоянного размыва. В комиссию вошли зампред правительства края Александр Лукьянов, руководители Минприроды края, администрации города, сотрудники отдела водных ресурсов Верхне-Обского БВУ и так далее.

В итоге, было принято решение разработать проектно-сметную документацию в 2021 году, чтобы включить объект в федеральную программу в 2022-2023 годах.

- Мероприятие по берегоукреплению озера Большое Яровое вносилось в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, но в окончательной редакции в программу не вошло. В настоящее время принимаются меры по привлечению средств федерального бюджета. Ориентировочная стоимость строительства составит 170,0 млн. рублей, - отметили в министерстве.

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