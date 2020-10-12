На Алтае фиксируют большой спрос на жилье

Люди скупают не только квартиры в новостройках, но и дома в сельской местности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на рынке недвижимости зафиксировали ажиотажный спрос на жилье. Люди скупают не только квартиры в новостройках, но и дома в сельской местности и участки под строительство, сообщают «Вести 22».

По словам экспертов, такой активности не видели несколько лет. Причин на это есть несколько: люди боятся, что рубль упадет, и экономика станет нестабильной; многие берут жилье в кредит по программе льготной ипотеки, а также по программе сельской ипотеки.

- Выборка по квартирам сегодня убавилась. Сегодня сложнее и сложнее найти варианты, которые были бы доступны нашему клиенту. Потому что квартиры одно-, двухкомнатные на первичном рынке разобрали ещё в апреле-июне. Перешли на вторичный рынок. На вторичном тоже недопонимание, что происходит: в 12.00 квартиру выставили, в 18.00 задаток, покупатель приходит, а квартира продана, - говорит председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере АлтТПП Марина Ракина.

Ожидается, что спрос не упадет до конца года.