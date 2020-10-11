В Новоалтайске возле теплосетей иномарка ушла под землю

Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

У здания «Новоалтайских тепловых сетей» образовался огромный провал в асфальте. В яму рухнул автомобиль.

Судя по фото, которое опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул», иномарка ушла под землю наполовину. В провале оказалась передняя часть кузова. Глубокая яма была наполнена водой.

В паблике сообщается, что эта машина якобы принадлежит директору тепловых сетей. Однако подтверждения этой информации нет. По фото можно предположить, что авто явно не из дешевых.

Причина провала не сообщается. По неофициальным данным, произошел порыв на сетях водоканала.

Между тем, в паблике оставляют язвительные комментарии: «Это карма», «Обратка четко по адресу воздает», «Он просто в работу углубился, а вы сразу злорадствовать» и прочие в таком же духе.

Ранее огромная дыра образовалась на перекрестке улиц Ленина и Профинтерна в Барнауле. На пешеходном переходе провалился асфальт. Под землю ушел и светофор. Однако даже под землей он продолжил работать. Его зеленый сигнал выглядел иронично – как разрешение идти под землю.

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