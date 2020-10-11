Алтайский край вошел в топ-регионов Сибири, где лучше всего выявляют ковид

Новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом назвал регионы Сибири с наибольшим процентом выявленных случаев ковида. Это данные за неделю с 3 по 9 октября.

Так, на 1 месте оказался Красноярский край – там выявляемость составила 18%, на втором - Иркутская область с 17%, Алтайский край и Новосибирская область поделили третье место с 12%, а Омская область оказалась на 4 месте с 10%. У прочих регионов выявляемость составила в совокупности 31%.

Также в Алтайском крае больше всего выздоровевших - за неделю выписались 743 человека. Но и по умершим регион оказался в лидерах - зарегистрировано 37 случаев за неделю.

Самый же большой прирост заболевших в Сибири - в Республике Алтай – 17%.

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