Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 октября 2020 года составило 162

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 октября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб назвал число заболевших коронавирусом за сутки в Алтайском крае на 11 октября 2020 года.

По его данным, за минувшие 24 часа зарегистрировали 162 инфицированных. При этом выздоровело 178 пациентов, умерло – 6, из них от коронавируса – 4.

За весь период пандемии скончалось 584 инфицированных человека. От коронавируса - 262 человека, у остальных иная причина смерти. На экспертизе находятся 4 случая - причина смерти еще выясняется.

Всего в крае было подтверждено 15 169 случаев заражения. Сейчас в госпиталях проходят лечение 1 523 пациента. Количество тяжелобольных - 280, к аппаратам ИВЛ подключены 102 пациента.

- В ковидных госпиталях находятся 1423 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 125 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - пояснили в оперштабе.

На данный момент развернуто 3 413 коек, из них с кислородом - 1665, с ИВЛ - 410. Свободных коек остается 342.

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