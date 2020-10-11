Появились фото и видео с места двух смертельных ДТП в Барнауле

В Барнауле произошли два смертельных ДТП за стуки Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из смертельных аварий в Барнауле произошла 10 октября на Павловском тракте около 15 часов.

Как рассказали в городской ГИБДД, водитель ВАЗ 2107 двигался в сторону села Березовка, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой Nissan АD (которой управлял пожилой 71-летний мужчина).

- В результате водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Барнаула. - Его пассажиры – женщины 1934 и 1967 годов рождения - получили травмы, их госпитализировали в Горбольницу №1.

Также пострадала 72-летняя пассажирка Nissan АD. Сейчас по факту проводится проверка.

Еще одно ДТП случилось 10 октября в Барнауле около часа ночи на дороге «Калманка – Новороманово - Лебяжье». 20-летний водитель, со стажем вождения один год, на Toyota Corolla опрокинулся в кювет и умер на месте происшествия.

ДТП на трассе «Калманка – Новороманово - Лебяжье» Фото: ГИБДД Барнаула

Его пассажиры - 20- и 22-летние парни - получили травмы, госпитализация им не понадобилась. По факту также проводится проверка.

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