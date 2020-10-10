Алтайский край получил партию препарата для лечения коронавируса

Приобретать его следует строго по назначению врача Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край завезли первую партию препарата для лечения новой коронавирусной инфекции. Он получил соответствующее название – «Коронавир», но назначить его может только врач.

Как сообщили «Вести 22», лекарство лишь месяц назад зарегистрировали в России. Врачи могут его назначить лишь при определенной клинической картине пациента. Продают лекарство в государственной сети «Аптеки Алтая».

Ранее уже сообщалось, что действующее вещество препарата разработали в Японии для лечения гриппа, но оно оказалось эффективным и при лечении других вирусом, в том числе «короны». Применение препарата позволяет уменьшить риск развития осложнений. В край поступило 20 пачек, на следующей неделе придет еще 50 штук.

В одной пачке находятся 50 капсул, но для курса лечения необходимо две упаковки. Стоимость одной пачки – 12,3 тысячи рублей, получается, что для лечения этим препаратом понадобится около 25 тысяч рублей. У лекарства есть побочные эффекты и противопоказания, поэтому приобретать его следует строго по назначению врача.

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