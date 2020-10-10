Сразу 11 зараженных коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Четыре случая напрямую связаны с инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили сразу 11 летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом. Четыре случая напрямую связаны с инфекцией.

По информации регионального оперштаба, всего в крае скончались 587 человека с ковидом: 258 – из-за тяжелого течения заболевания, 316 – по другим причинам. На экспертизе сейчас находятся еще четыре случая.

Тем временем, общее число зараженных уже превысило отметку в 15 тысяч человек. Лечение в ковидных госпиталях продолжает 1 541 пациент, 277 из них находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 102 пациента.

- Кроме этого, 1390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - отметили в штабе.

Из общего числа случаев заражения 217 – завозные, 8199 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4813 – с пневмонией, 4620 - ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение.

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