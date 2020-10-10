Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило порог в 15000

Лечение в госпиталях продолжает 1541 пациент Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили 154 случая заражения ковидом Общее число инфицированных превысило отметку в 15 тысяч.

Как сообщили в краевом оперштабе, сейчас в крае подтверждено 15007 случаев инфицирования COVID-19. При этом, 12880 уже завершили лечение, в том числе 97 за минувшие сутки.

Лечение в госпиталях продолжает 1541 пациент, на дому – восемь. В тяжелом состоянии находятся 277 человек, из них 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, в госпиталях лечатся 1390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, и еще 118 человек находятся там по иным обстоятельствам.

За последние сутки дополнительно развернули 90 коек для ковидных больных, общее число мест в госпиталях составляет 3413, из них свободно 364.

- Дополнительно отмечается, что 3 363 человек (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении, - отметили в штабе.

Тестированием охвачено более 537 тысяч человек.

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