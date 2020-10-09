В Барнауле мужчина умер у подстанции скорой помощи

Фото: "Толк".

В Барнауле в пятницу, 9 октября, мужчина скончался у подстанции скорой помощи, у здания по улице Анатолия, 222.

Мужчине стало плохо, прохожие пытались позвать врачей, но те сначала отказывались оказывать помощь, пишет «Толк» со ссылкой на очевидцев. Женщина, которая стала свидетелем происходящего, в течение 10 минут уговаривала находящихся в здании скорой помощи людей оказать помощь человеку.

– Ей говорили, что все бригады на выезде. В грубой форме ей удалось заставить находившуюся на подстанции женщину в форме скорой это сделать. Та осмотрела мужчину, сказав, что он уже умер. Тем не менее некие реанимационные действия она пыталась провести, но, говорит очевидец, было понятно, что мужчину уже не спасти. Олесе объяснили, что оказать помощь сотрудники самой подстанции не могут, потому что все препараты и оборудование находятся у бригад, - пишет издание.

Происшедшее по итогу зафиксировали сотрудники полиции.