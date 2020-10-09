Автобус

В Барнауле идут проверки в транспорте по соблюдению масочного режима и санитарных норм.

На этот раз «пункт контроля» развернули на конечной остановке «Мебельная фабрика». Проверены маршруты №18, 77, 109. У водителя автобуса маршрута №77 отсутствовали средства санитарной обработки.

- Перевозчику, обслуживающему маршрут, направлена претензия, указанно усилить контроль над соблюдением ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщает пресс-служба города.

Также с работниками провели разъяснительные беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю комитетом запланировано проведение мониторинговых мероприятий на применение дополнительных санитарно-противоэпидемических мер перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты.

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Источник: https://barnaul.org/news/v-barnaule-prodolzhayut-proverki-po-soblyudeniyu-sanitarnykh-norm-i-masochnogo-rezhima-passazhiroper.html