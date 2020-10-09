Появилось видео «толпы» в стенах попавшей на Первый канал поликлиники Барнаула

Поликлиника №14 Барнаула Фото: со страницы vk.com/incident_22

Появилась видеозапись, на которой люди не могут попасть на прием к врачам и вынуждены стоять в толпе в барнаульской поликлинике №14. Причем, как уверяют горожане, речь идет о тех, у кого уже подтвердился коронавирус.

- Посмотрите, что творится в 14 поликлинике. Больные короновирусом с подтвержденным тестом идут сами на осмотр к врачам, стоят в таких очередях и попасть все равно не могут. Моя дочь с подтверждены тестом с 30-го числа не может добиться осмотра врача. Открыть и закрыть больничный как? В итоге сказали, что повторный тест брать не будут, а больничный закрывать без него. И как теперь быть непонятно, - пишет подписчица паблика «Инцидент Барнаул» Наталья.

Напомним, сейчас прокуратура проверяет поликлинику.

- Главная проблема 14 поликлиники - это население которое к ним относится, 90 тыс. человек, новостройки возвели, а поликлиники не строят и все стекается в ГП 14. Как могут с таким количеством справиться оставшиеся на посту врачи. Там тупо работать некому, а кто работает, не вывозят такую нагрузку. Зато Стрижей посмотрели, реками стекали с нагорного парка. Теперь получайте, что сами сотворили, - пишут подписчики паблика.