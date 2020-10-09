Жителей Барнаула зовут на продуктовую ярмарку

Ярмарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Ярмарка «Сделано в Барнауле» пройдет в субботу, 10 октября, с 10.00 до 14.00. В ней примут участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и оптово-розничные компании.

Они предложат широкий ассортимент продовольствия: овощи и фрукты, колбасы и мясные деликатесы, молочную продукцию, мясо и рыбу, кондитерские изделия, крупы, муку, сахар и другие продукты питания.

Гостей ярмарки ждут по адресам:

Железнодорожный район: пр. Красноармейский, 131; пр. Ленина, 71

Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а

Ленинский район: пл. Народная

Октябрьский район: пр. Ленина, 152; ул. Г.Титова, 9.

Центральный район: пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Жителям также напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и соблюдения социальной дистанции.