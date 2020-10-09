В Барнауле пройдет донорская акция

Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха, сувенир. Фото: предоставлено пресс-службой

Социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!» пройдет с 12 по 16 октября в Барнауле.

Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи, к проблеме донорства. Акция уже прошла в Рубцовске и Бийске. Донорами крови стали 300 человек.

12 октября в акции примут участие студенты технического вуза, 13 октября приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 14 октября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 15 октября – день для бойцов студенческих отрядов и 16 октября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Организаторы акции отмечают, что сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.

12 октября в 13:00 на главной площади АлтГТУ состоится открытие акции.

Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на день отдыха, сувенир.

Подробная информация размещена в официальной группе акции Вконтакте https://vk.com/yadonorbarnaul.

Организаторы акции: АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Алтайский краевой центр крови. Проект «Стань Донором. Спаси Жизнь!» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.