Клиенты Почты России Алтайского края в 2020 году отправили свыше 210 тыс. отправлений 1 класса

Лидером по количеству отправленных писем, посылок и бандеролей 1 класса стал Барнаульский почтамт. За 9 месяцев 2020 года клиенты Барнаульского почтамта отправили свыше 101 тыс. почтовых отправлений 1 класса. На втором месте Бийский почтамт: около 24 тыс. таких отправлений. Тройку лидеров закрывает Рубцовский почтамт – его клиенты с января по сентябрь 2020 года отправили свыше 16 тыс. писем, посылок и бандеролей 1 класса.

Почтовые отправления 1 класса – это ускоренные почтовые отправления, которые доставляются только по территории Российской Федерации. Главным отличием отправлений 1 класса от обычных является приоритетная обработка. Также почтовые отправления 1 класса будут доставлены авиатранспортом. Такие отправления обязательно пройдут регистрацию, а доставку и вручение клиентам будет возможно отследить с помощью трек-номера через мобильное приложение или на официальном сайте Почты России. Для отправлений 1 класса доступно бесплатное SMS-информирование о поступлении и вручении. Отправить 1 классом можно письма, посылки, а также бандероли.

Посылки 1 класса. Такие отправления могут быть простыми, с объявленной ценностью и с объявленной ценностью и наложенным платежом. Максимальный вес такого отправления составляет 2,5 кг. Посылки с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения.

Письма и бандероли 1 класса. Данные отправления могут быть заказными или с объявленной ценностью. Их можно адресовать непосредственно получателю, «До востребования» или на ячейку абонементного почтового ящика. Отправления 1 класса с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения и наложенным платежом. Максимальный вес письма составляет 500 г., бандероли – 2500 г.