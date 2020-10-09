В Барнауле ночью 9 октября спецтехника расчищала улицы от снега

Обработка дорог в Барнауле
Фото: предоставлено пресс-службой
Ночью 9 октября в Барнауле в некоторых районах выпал снег. В связи с этим на улицы города вышла зимняя техника «Автодорстроя».
Как сообщили в городской администрации, на улицы и тротуары выехали 36 единиц спецтехники для посыпки самых опасных участков дорог. На очистке тротуаров работали тракторы, оборудованные щетками.
- С помощью пескобросов и коммунальных машин была проведена обработка песчано-соляной смесью мостов, подъемов и спусков. Сплошная обработка проезжей части реагентами не потребовалась, - отметили в мэрии.
В целом дорожные рабочие израсходовали 137,5 тонн песчано-соляной смеси за смену.
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