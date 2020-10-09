Барнаульские предприниматели просят не закрывать ТЦ

ТЦ могут закрыть Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские предприниматели написали коллективное письмо губернатору с просьбой не закрывать ТЦ. Это может привести к банкротству и потере средств к существованию для большого числа людей.

Письмо предпринимателей опубликовано в группе «Барнаул 22». Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по закрытию фудкортов, кинотеатров и прочих мест массового скопления людей для недопущения распространения коронавируса.

«У всех нас есть неотложный обязательства: налоги, кредиты, коммунальные платежи, которые необходимо выполнять», - пишут предприниматели.

Новая волна ограничений по сути пустит бизнес под нож. Однако стоит отметить, что региональная система здравоохранения из-за увеличения пациентов, которым требуется помощь, трещит по швам – люди долго не могут получить медицинскую помощь. Один из таких примеров стал даже поводом для проверки прокуратуры.