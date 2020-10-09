На Малахова перекроют движение

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В Барнауле перекроют движение на улице Малахова . Ограничение для автомобильного транспорта введут в районе здания №2г.

Это связано с ремонтом железнодорожного переезда. Там начали капитальную реконструкцию. В связи с этим ограничение будет действовать три дня - с 16 по 19 октября.

- Движение автомобильного транспорта будет закрыто по всей ширине проезжей части улице Малахова в районе здания №2г, - сообщается на официальном сайте городской администрации.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.