Прокуратура обратила внимание на очереди в поликлиниках Алтайского края

Прием в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская прокуратура начала проверку после сообщения СМИ о недоступности для жителей региона медицинской помощи. Внимание привлек сюжет федерального канала, в котором говорилось о женщине с подтвержденным вирусом.

Она не могла в течение трех дней получить медицинскую помощь в Краевом государственном бюджетном учреждении «Городская поликлиника № 14 г. Барнаул».

- Это является нарушением законодательства о здравоохранении при предоставлении медицинских услуг. В случае установления нарушений закона и прав граждан будут приняты меры, - пишет ведомство.

Кстати, нарекания на работу медиков поступают постоянно – к примеру, жители вынуждены по несколько часов ждать прием врача. Примерно такая же ситуация обстоит с возможностью дозвониться в больницу и получить консультацию. Чтобы решить этот вопрос местные власти решили открыть колл-центры.