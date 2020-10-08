Россельхозбанк разработал «торговую карту мира» для развития экспорта продукции АПК

На XXII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020» выступил первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Левин. Его доклад был посвящен взаимосвязи международного банкинга и экспорта продукции АПК.

«Мы проанализировали весь спектр внешнеторговых операций наших клиентов, проранжировали торговые потоки Российской Федерации, выявили основные и наиболее перспективные направления экспорта. В итоге получилась «карта мира», с учетом которой мы выстроили свою стратегию принятия рисков на иностранные банки, которые обслуживают покупателей продукции наших клиентов, – сообщил в своем выступлении Кирилл Левин. – С учетом этой карты мы предлагаем финансовые услуги, которые позволяют нашим клиентам снизить и даже полностью исключить свои риски по сделке, обеспечить своевременное поступление выручки. Благодаря этому компании-экспортеры могут расширять круг контрагентов-покупателей и укреплять свои позиции на зарубежных рынках сбыта».

Непрерывно совершенствуя собственную экспертизу ВЭД, Россельхозбанк принимает активное участие в реализации действующих и в разработке новых механизмов господдержки компаний-экспортеров. РСХБ тесно взаимодействует с Минэкономразвития России, Минсельхозом России, Российским экспортным центром, ЭКСАР и другими организациями и ведомствами. Кроме того, Банк синхронизирует свои продукты и услуги с государственными программами поддержки. Это взаимодействие позволяет снизить стоимость реализации контракта для клиента, его риски, а также обеспечивает оптимальные условия для выхода на новые рынки и расширения круга покупателей.

Совместно с Российским экспортным центром в рамках акселерационной программы Россельхозбанк работает как с теми компаниями, которые уже занимаются экспортом, так и с теми, которые не имеют такого опыта. Цель этой программы – помочь потенциальным экспортерам досконально разобраться в особенностях зарубежных поставок и открыть для них новые возможности. Клиенты могут получить исследование потенциальных рынков сбыта и их особенностей, вплоть до подбора покупателей. Для каждого участника программы Россельхозбанк разрабатывает индивидуальную дорожную карту – план действий для выхода на экспортный контракт – и потом сопровождает деятельность предприятия на этом пути.

Для поддержки экспортеров продукции АПК в Банке успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию ВЭД. Он оказывает консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу "единого окна". Специалисты Центра оказывают помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо, то есть непосредственно помогают клиентам заключать и реализовывать экспортные сделки.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует объем экспорта сельхозпродукции на конец 2020 года на уровне $27-28 млрд, что более чем на 10% превысит показатель прошлого года. Основной прирост обеспечат как традиционные экспортные категории – зерновые, масличные и продукция масложировой отрасли, так и новые драйверы экспорта – сахар и мясо.

Россельхозбанк на протяжении последних 20 лет является надежным партнером российского АПК. За 9 месяцев 2020 года РСХБ выдал экспортерам АПК 288 млрд руб., что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня каждый восьмой экспортер продукции АПК - это клиент Россельхозбанка. К 2024 году Банк планирует увеличить долю в обслуживании экспорта до 35%, то есть его клиентом будет каждый третий экспортер сельхозпродукции.

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