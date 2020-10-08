Госпитализированный с пневмонией алтайский губернатор идет на поправку

Ранее с двухсторонней пневмонией его госпитализировали

В правительстве Алтайского края сообщили, что губернатор Виктор Томенко идет на поправку. Ранее с двухсторонней пневмонией его госпитализировали.

- Виктор Петрович продолжает лечение в краевой клинической больнице. Динамика положительная, - отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, 22 сентября выяснилось, что губернатор заразился коронавирусом. Через несколько дней его состояние ухудшилось, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат, и главу края увезли в больницу, где он находится по сей день. Ранее Виктор Петрович записывал видеобращения к жителям края, в которых рассказывал о своем самочувствии и призывал всех соблюдать меры личной безопасности.

Пока Виктор Томенко лечится от новой инфекции, обязанности губернатора в регионе временно исполняет заместитель председателя правительства Виталий Снесарь.

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